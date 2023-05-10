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В Ростовской области задержали браконьеров за незаконный вылов краснокнижной рыбы

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Фото: ФСБ РФ
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В Неклиновском районе Ростовской области пограничники задержали браконьеров за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

Пятерых нарушителей заметили на береговой полосе, они попытались скрыться, но были задержаны.

Специалисты нашли у задержанных незаконно добытую рыбу, в том числе виды, занесенные в Красную книгу. Кроме русского осетра, браконьеры добыли более 4 тыс. особей рыбы, в том числе сельдь, пиленгас, судак, рыбец, лещ, шемая, тарань и карась. Ущерб, который они причинили водным биоресурсам, оценивается в 6 млн рублей. У подозреваемых также изъяли трактор, лодку и 50 сетей общей длиной более 1 км.

«По данному факту пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области проводятся мероприятия по документированию признаков состава преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») и ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»)», — уточняется в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что максимальное наказание, которое грозит за вылов краснокнижных пород рыбы, — до девяти лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

Кроме того, в отношении подозреваемых возбудили административные дела по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника ФСБ России»).

Рыбная тень: в России продолжается браконьерский лов водных биоресурсов
Чтобы нелегальных рыбопродуктов стало меньше, необходим серьезный контроль

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 12 апреля сообщал, что в Сахалинской области пресекли деятельность группы, незаконно добывшей почти 2 т краба. Браконьеров задержали в Поронайском районе. По оценке правоохранителей, ущерб, нанесенный водным биоресурсам, может превышать 9,5 млн рублей.

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