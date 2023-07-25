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Бастрыкин заявил о выявлении СК новых видов мошенничества при расследовании дел

Глава СК РФ Бастрыкин: при расследовании уголовных дел нередко выявляют новые виды мошенничества
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Следственный комитет (СК) при расследовании уголовных дел всё чаще выявляет новые виды мошенничества. Об этом заявил во вторник, 25 июля, председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«При расследовании уголовных дел мы нередко выявляем новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам председателя СК, среди фигурантов уголовных дел встречается немало тех, кто с успехом пользуется новейшими достижениями науки и техники, при этом зная, как можно обойти пробелы в законодательном регулировании.

Бастрыкин также отметил, что чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди, которые не обладают достаточной правовой грамотностью или находятся в стрессовом состоянии. Он также указал на опасность преступлений, совершаемых в даркнете, свободном для распространения оружия, детской порнографии, запрещенных препаратов или предложений оказания незаконных услуг.

При этом, добавил Бастрыкин, СК старается всё более активно применять в своей работе новые достижения, в том числе и в области цифрой криминалистики.

«Итогом работы в сфере противодействия IT-преступности стало расследование свыше 10,5 тыс. деяний, совершенных с применением новых цифровых технологий», — подытожил глава СК.

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Ранее, 11 июля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать своим клиентам похищенные мошенниками с их счетов средства. При этом председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что теперь банки будут тщательнее проверять подозрительные переводы и заранее принимать меры, чтобы обезопасить своих клиентов от мошенников. Закон должен вступить в силу через год.

В начале июля руководитель CosmoVisa (специализируется на защите потребителей от интернет-мошенников в сегменте электронной торговли) Виктор Смирнов объяснил рост объема похищенных средств интернет-пользователей в 2023 году. По его словам, причинами стали рост рынка e-com (электронной коммерции), уход брендов из РФ и низкая цифровая грамотность населения.

Смирнов также назвал несколько факторов, из-за которых трудно бороться с киберпреступностью. Он обратил внимание на то, что злоумышленники постоянно изменяют преступные механизмы и россияне не успевают адаптироваться под преступные схемы. При этом мошенники быстро подстраиваются под законодательные ограничения.

Тогда же глава департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров на «Инфофоруме-Сочи» сообщил, что объем средств, похищенных кибермошенниками в РФ с начала 2023 года, достиг 4,5 млрд рублей — на 30% больше, чем в среднем за 2022-й. При этом финансовые организации за первые три месяца года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и спасли 700 млрд рублей.

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