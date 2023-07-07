Эксперт объяснил рост объема похищенных средств интернет-пользователей в 2023 году

Рост рынка e-com (электронной коммерции), уход брендов из РФ, низкая цифровая грамотность и психологический фактор в виде стыда из-за того, что человек попался в ловушку злоумышленников, — ключевые причины, по которым мошенничество в Сети продолжает процветать, считает руководитель CosmoVisa (специализируется на защите потребителей от интернет-мошенников в сегменте электронной торговли) Виктор Смирнов. Об этом он рассказал «Известиям» 7 июля.

Во-первых, рост числа и объема киберпреступлений сопряжен с ростом рынка e-com, отметил эксперт.

«По данным Data Insight, опубликованным в марте 2023 года, общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России в 2022 году вырос на 38% год к году, до 6 млрд рублей, а число онлайн-заказов в стране выросло еще более высокими темпами — на 65% год к году, почти до 3 млрд рублей. По итогам года аналитики Data Insight ожидают рост объема онлайн-продаж до 7,4 млрд рублей, а увеличение числа выполненных заказов — почти до 5 млрд рублей», — привел статистику он.

Кроме того, из-за ухода некоторых зарубежных компаний из РФ на фоне антироссийских санкций возникла новая волна кибермошенничества. Так, люди, которые пытаются найти товары покинувших страну производителей, попадаются на уловки злоумышленников, заходя на фишинговые сайты или общаясь с недобросовестными байерами, объяснил эксперт.

«Третья причина — увеличение активности преступных call-центров, в том числе находящихся за границей», — добавил он.

Смирнов также назвал несколько факторов, из-за которых трудно бороться с киберпреступностью. Он обратил внимание на то, что злоумышленники постоянно изменяют преступные механизмы и россияне не успевают адаптироваться под преступные схемы.

При этом мошенники быстро адаптируются под законодательные ограничения.

Также он отметил низкую цифровую грамотность населения и отсутствие знаний по цифровой безопасности.

«Четвертый [фактор] — психологическая неустойчивость пострадавших. Мошенники, прежде всего телефонные, зачастую используют агрессивные способы, с которыми человек, ставший объектом атаки, справиться не может», — сказал Смирнов.

Накануне глава департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров на «Инфофоруме-Сочи» сообщил, что объем средств, похищенных кибермошенниками в РФ с начала 2023 года, достиг 4,5 млрд рублей — на 30% больше, чем в среднем за 2022-й. При этом финансовые организации за первые три месяца года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и спасли 700 млрд рублей.