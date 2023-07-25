Реклама
Прямой эфир
Армия
Минометчики ВДВ разгромили технику противника в районе Артемовска
Армия
Экипажи танков Т-90М уничтожили опорные пункты и группу пехоты ВСУ
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке
Экономика
Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Мир
В Турции огонь лесных пожаров вплотную подошел к отелям
Мир
Полиция Израиля задержала 40 человек на протестах против судебной реформы
Экономика
В России зафиксировали рекордный спрос на ипотеку
Общество
Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве до +27 градусов
Происшествия
В результате переворачивания лодки около дамбы в Кронштадте погиб человек
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом
Мир
Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии
Сюжет:

Российский военный у Времевского выступа уничтожил более десятка боевиков ВСУ

Российский военный уничтожил более десяти националистов у Времевского выступа
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стрелок мотострелкового взвода рядовой Артем Березин в ходе боя в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских националистов, сообщил 25 июля начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Чехова, мотострелкам и Березину удалось сорвать атаку противника, удержав свои позиции. Офицер добавил, что артиллерийские подразделения группировки «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», минометный расчет в районе Ровнополя и пикап в Сторожевом. При этом армейская авиация поразила места скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старомайорском.

Чехов также отметил, как на запорожском направлении артиллерия пресекла деятельность разведгруппы противника в районе Чаривного, откуда враг с потерями отступил. В Каменском расчеты самоходных минометов ликвидировали склад боеприпасов, а гаубичная артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Новоданиловке. В этом же районе армейская авиация ликвидировала боевую машину пехоту и живую силу противника. В районе севернее Приютного беспилотником был уничтожен минометный расчет.

«Бомбардировочной авиацией нанесено огневое поражение по пункту временной дислокации боевиков в Малой Токмачке. Уничтожены склад ГСМ, автомобильная техника и живая сила. Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы подразделений ВСУ в районах Роботино, Пятихатки, Новоданиловки и Приютного», — сообщил начальник пресс-центра.

Танковый убой: американские и немецкие бронемашины горят в зоне СВО
За один день российские бойцы уничтожили более 15 танков Leopard и 20 БМП Bradley

22 июля подполковник Чехов сообщал, что российская авиация поразила более 10 мест скопления украинских боевиков на запорожском направлении. На этом же направлении огнем артиллерии сорвана попытка ВСУ провести ротацию боевиков в районе Новодаровки.

20 июля Чехов рассказал о том, как пулеметчик мотострелкового подразделения Восточной группировки войск Иван Лапенко в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении уничтожил около десятка боевиков из состава украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Это помогло мотострелкам отразить контрнаступление врага.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023