Стрелок мотострелкового взвода рядовой Артем Березин в ходе боя в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских националистов, сообщил 25 июля начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Чехова, мотострелкам и Березину удалось сорвать атаку противника, удержав свои позиции. Офицер добавил, что артиллерийские подразделения группировки «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», минометный расчет в районе Ровнополя и пикап в Сторожевом. При этом армейская авиация поразила места скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старомайорском.

Чехов также отметил, как на запорожском направлении артиллерия пресекла деятельность разведгруппы противника в районе Чаривного, откуда враг с потерями отступил. В Каменском расчеты самоходных минометов ликвидировали склад боеприпасов, а гаубичная артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Новоданиловке. В этом же районе армейская авиация ликвидировала боевую машину пехоту и живую силу противника. В районе севернее Приютного беспилотником был уничтожен минометный расчет.

«Бомбардировочной авиацией нанесено огневое поражение по пункту временной дислокации боевиков в Малой Токмачке. Уничтожены склад ГСМ, автомобильная техника и живая сила. Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы подразделений ВСУ в районах Роботино, Пятихатки, Новоданиловки и Приютного», — сообщил начальник пресс-центра.

22 июля подполковник Чехов сообщал, что российская авиация поразила более 10 мест скопления украинских боевиков на запорожском направлении. На этом же направлении огнем артиллерии сорвана попытка ВСУ провести ротацию боевиков в районе Новодаровки.

20 июля Чехов рассказал о том, как пулеметчик мотострелкового подразделения Восточной группировки войск Иван Лапенко в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении уничтожил около десятка боевиков из состава украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Это помогло мотострелкам отразить контрнаступление врага.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.