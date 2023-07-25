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Вертолеты Ми-35 ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ на купянском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Подразделения Западного военного округа (ЗВО) продолжают наносить огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадрами боевой работы экипажей вертолетов Ми-35 во вторник, 25 июля, поделилось Минобороны России.

Ударные вертолеты Ми-35 ежедневно поражают наземные цели ВСУ на купянском направлении. Российские летчики отрабатывают по несколько боевых вылетов в сутки, в любое время дня и ночи, как только от разведки поступают новые цели.

Экипажи работают в парах, нанося удары с минимальных дистанций и на предельно низких высотах. Благодаря этой тактике они остаются невидимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, а также это дает им возможность маневра на острых углах атаки с земли.

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Ранее, 18 июля, Минобороны показало кадры работы экипажей вертолетов «Аллигатор» в зоне спецоперации. Они в круглосуточном режиме уничтожают опорные пункты ВСУ, колонны техники, которые доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горючее и продовольствие. Также авиация осуществляет огневую поддержку с воздуха российских подразделений.

До этого, 1 июля, Минобороны сообщило, что экипаж ударного вертолета Ми-35 уничтожил замаскированные пункты управления (ПУ) и бронированную технику подразделений ВСУ. Ему оказал огневую поддержку транспортно-боевой вертолет Ми-8.

27 июня корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал одно из главных преимуществ Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации — авиацию. Он представил видео боевой работы пилотов на вертолетах Ка-52 «Аллигатор». Экипажу удалось за один вылет уничтожить сразу три вражеских танка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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