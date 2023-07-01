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Ударный Ми-35 с огневой поддержкой Ми-8 разбил ПУ и бронетехнику противника
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Ударный Ми-35 с огневой поддержкой Ми-8 разбил ПУ и бронетехнику противника

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипаж многоцелевого ударного вертолета Ми-35 получил задачу уничтожить замаскированные пункты управления (ПУ) и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 1 июля показало работу российской авиации Западного военного округа (ЗВО).

Экипажи вертолетов армейской авиации группировки войск «Запад» в составе смешанных групп выходят на выполнение боевых, спасательных или гуманитарных заданий, используя вертолеты различных типов.

Ударные вертолеты Ми-35 — основная боевая часть вертолетной группы, поражают неуправляемыми ракетами движущиеся и стационарные цели, уничтожают укрепленные позиции противника, его технику и скопления живой силы.

Ми-35 работают в непосредственной близости от линии соприкосновения. Экипажи ударных машин всегда сопровождает группа огневой поддержки на транспортно-боевом вертолете Ми-8. На борту стрелки, пулеметчики и медик. В случае возникновения нештатной ситуации бойцы организуют огневое прикрытие экипажа Ми-35, эвакуируют его и доставляют на аэродром постоянного базирования или аэродром подскока.

Вертолеты постоянно маневрируют влево-вправо — это тактика избегания ПВО противника. Когда Ми-35 идет на удар, важно после него очень быстро развернуться и возвращаться на аэродром. На записи видно, как Ми-35 выныривает из-за деревьев, резко задирает нос и выпускает 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.

Кабрирование выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят как бы по навесной траектории на несколько километров вдаль. Для противника этот маневр внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолет появляется словно из ниоткуда.

Экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ, сопровождают воинские колонны, доставляют десант, военные грузы, обеспечивают авиаподдержку подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте, добавили в Минобороны.

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27 июня корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал одно из главных преимуществ Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации — авиацию. Он представил видео боевой работы пилотов на вертолетах Ка-52 «Аллигатор».

В тот же день российское военное ведомство показало, как экипаж российского разведывательно-ударного вертолета уничтожил бронированную машину ВФУ.

Ранее, 20 июня, вертолет Ка-52 смог вернуться на базу без хвоста после боя с ВСУ. Во время одного из выстрелов у «Аллигатора» разрывом боеприпаса оторвало хвост, однако машина сумела долететь до аэродрома.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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