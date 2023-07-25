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Синоптики пообещали москвичам потепление до +25 градусов во вторник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до +25 градусов — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья во вторник, 25 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью — не ниже +13.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

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Ранее, 24 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал восстановление летней погоды в Москве уже со среды. При этом он подчеркнул, что в течение всей недели в регионе будут кратковременные дожди. По его словам, это нормально, так как июль является самым дождливым месяцем.

В этот же день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в конце недели в Москве температура может подняться до +31 градуса. При этом синоптик заявил о сильном дожде в среду и четверг утром.

Ранее, 19 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последние дни месяца в столице будут теплыми, а в начале августа ожидается 30-градусная жара. Синоптик добавил, что погода в августе будет нестабильна, а средняя температура воздуха в Центральной России на 2 градуса превысит норму.

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