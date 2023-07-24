Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели

В конце недели в Москве температура может подняться до +31 градуса. Об этом в разговоре с «Известиями» в понедельник, 24 июля, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Понедельник — самый холодный день этой недели. Температура сегодня днем вряд ли превысит +20 градусов. Во вторник и среду циркуляция в атмосфере меняется — больше потока тепла с юго-запада, и температура повышается до +23…+25 градусов», — сказал он.

При этом синоптик заявил о сильном дожде в среду и четверг утром.

«Самый сильный дождь, связанный с очень активной фронтальной системой, в среду и утром в четверг. Здесь количество осадков местами может достигнуть 10–15 мм. Ветер при дождях и грозах наиболее вероятен все-таки в среду. Тогда его порывы могут достигать 15 м/с при грозе. Градиентный ветер, то есть тот, который связан с крупномасштабными вихрями, не будет превышать 7–10 м/с», — сказал он.

Затем Москва попадет в теплый сектор этого циклона, основные осадки уйдут на запад — в Смоленск, в Великий Новгород и потом в Санкт-Петербург.

«В четверг температура можно подняться до +26…+28 градусов, а в пятницу местами — до +31 градуса», — заключил Шувалов.

24 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал восстановление летней погоды в Москве. По его словам, летний режим погоды восстановится в Московском регионе со среды. Вильфанд подчеркнул, что в течение всей недели в регионе будут кратковременные дожди. По его словам, это нормально, так как июль является самым дождливым месяцем.