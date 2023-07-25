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Эксперт рассказал о значении продвижения ВС РФ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Активные действия российской армии на купянском направлении важны с учетом того, что это Харьковская область, которая граничит с Белгородской, а там находятся многострадальное Шебекино, другие российские города и поселки, которые обстреливаются, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Прошлой осенью мы были вынуждены оставить Купянск, Изюм, Балаклею. Но сейчас мы заняли небольшой плацдарм на другом берегу речки Жеребец, выбиваем противника из опорных пунктов и постепенно продвигаемся вперед. Украинское командование перетаскивает туда резервы. Технику оно старается беречь, а вот живой силы у него еще много. Поэтому идут ожесточенные бои», – объяснил он.

По мнению Василия Дандыкина, это перспективное направление, а значит, российские войска продолжат на нем активные действия.

«В зоне СВО ситуация такая, что где-то мы оборону держим, а где-то наступаем. У нас такая тактика: измотать противника в бою, нанести ему максимальные потери. Успехи в районе Купянска — это потенциальный выход на Краматорск и на Славянск. А что будет после, мы увидим», — отметил он.

За сутки потери противника в зоне проведения спецоперации составили не менее 355 человек и 21 единицу военной техники, включая танк, самоходную артиллерийскую установку Krab польского изготовления и гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщили 24 июля в Минобороны России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взять на излом: российская армия ведет активные действия под Купянском

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