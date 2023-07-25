Эксперт рассказал о значении продвижения ВС РФ на купянском направлении

Активные действия российской армии на купянском направлении важны с учетом того, что это Харьковская область, которая граничит с Белгородской, а там находятся многострадальное Шебекино, другие российские города и поселки, которые обстреливаются, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Прошлой осенью мы были вынуждены оставить Купянск, Изюм, Балаклею. Но сейчас мы заняли небольшой плацдарм на другом берегу речки Жеребец, выбиваем противника из опорных пунктов и постепенно продвигаемся вперед. Украинское командование перетаскивает туда резервы. Технику оно старается беречь, а вот живой силы у него еще много. Поэтому идут ожесточенные бои», – объяснил он.

По мнению Василия Дандыкина, это перспективное направление, а значит, российские войска продолжат на нем активные действия.

«В зоне СВО ситуация такая, что где-то мы оборону держим, а где-то наступаем. У нас такая тактика: измотать противника в бою, нанести ему максимальные потери. Успехи в районе Купянска — это потенциальный выход на Краматорск и на Славянск. А что будет после, мы увидим», — отметил он.

За сутки потери противника в зоне проведения спецоперации составили не менее 355 человек и 21 единицу военной техники, включая танк, самоходную артиллерийскую установку Krab польского изготовления и гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщили 24 июля в Минобороны России.

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Взять на излом: российская армия ведет активные действия под Купянском