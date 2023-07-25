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Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы, выяснили «Известия». В 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ нет опции внесения иностранной валюты.

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В АТМ Сбера (от англ. Automated teller machine — аппарат для выдачи и приема денег) такой функции нет, сообщили в колл-центре банка и подтвердили «Известиям» в его пресс-службе. В ВТБ клиенты не могут пополнить счет в западных валютах через устройства самообслуживания с 19 апреля прошлого года, уточнили в колл-центре банка. Информацию также подтвердили в пресс-службе.

О приеме только национальной валюты через банкоматы сообщили в колл-центре и пресс-службе банка «Открытие». С начала весны прием валюты через АТМ также прекратили в Райффайзенбанке и Юникредитбанке.

Возможности внесения долларов и евро через устройство самообслуживания уже давно нет, отметили в колл-центре Газпромбанка. Кроме того, в Совкомбанке поделились, что возможность пополнения валютных вкладов наличными действовала до 10 марта 2022-го. Положить валюту в банкоматах МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанка также сейчас невозможно. В большинстве кредитных организаций не сказали, по какой причине перестали принимать денежные единицы стран Запада.

Доллары и евро из числа системно значимых кредитных организаций, согласно информации специалистов колл-центров, принимают только в банкоматах «Альфы» и «Тинькофф». В первом банке за внесение валюты комиссию не взимают, а во втором берут плату в 5%.

В то же время из числа топ-30 банков не принимают иностранную валюту в Почта Банке, УБРиР и РНКБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дефиле от купюр: банки перестают принимать доллары и евро через банкоматы

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