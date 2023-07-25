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Турецкий политолог оценил риски действия зерновой сделки без участия РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В случае попыток продолжить без России реализацию зерновой сделки, о приостановке своего участия в которой Москва объявила 17 июля, в Черном море возможны провокации, заявил в беседе с «Известиями» турецкий политолог Керим Хас.

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«Попытки продолжить ход зерновой сделки без России способны привести к провокациям, поскольку речь может пойти об отправке военных кораблей НАТО — в первую очередь, США и Великобритании, плюс турецкие суда сопровождения. Насколько я понимаю, турецкая сторона не готова к этому», — сказал Хас.

Так политолог прокомментировал обсуждение вопроса продолжения действия зерновой сделки президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом со своим кабинетом министров 24 июля, о чем сообщили СМИ. Турецкая газета Hürriyet при этом пишет, что на прошедшем заседании министры должны были обсудить предстоящие возможные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Эрдоган уже заявлял о планах связаться с Путиным для обсуждения проблематики, возникшей на фоне приостановки Москвой своего участия в сделке. В Кремле, тем не менее, заявили, что в планах контакта российского и турецкого лидеров нет, однако он не исключен в будущем.

17 июля РФ заявила, что не будет участвовать в сделке до конкретных практических шагов по реализации интересов России, обусловленных достигнутыми летом 2022 года в Стамбуле соглашениями.

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Вопросительный злак: реанимирует ли Эрдоган зерновую сделку

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