«Жанна Дюбарри» заработала более 60 млн рублей в российском прокате

Согласно Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС), премьерный уикенд для костюмированной исторической драмы с Джонни Деппом в главной роли выдался успешным: «Жанна Дюбарри» — единственный фильм, заработавший более 60 млн рублей.

При этом показатели других картин держатся в районе 20 млн. По словам президента сети кинотеатров «КАРО» Ольги Зиняковой, успех связан с отсутствием серьезных конкурентов.

«Фильм несомненно заинтересовал и ярким появлением Джонни Деппа на экране, первом за долгое время, и красивой картинкой — пышные исторические драмы пользуются лояльностью у российского зрителя», — объяснила Зинякова «Известиям».

Второе место досталось фантастическому боевику «Гипнотик» с Беном Аффлеком. Лента остается в лидерах проката уже три недели подряд, и в минувший уикенд она заработала 20 млн рублей. Как считает Ольга Зинякова, фильм сможет удержать позиции и на следующей неделе.

Замыкает тройку лидеров российский дорожный триллер «Кентавр». Он идет с небольшим отставанием от «Гипнотика» — 19 млн рублей.

Но не у всех релизов дела идут гладко. Новый триллер с Николасом Кейджем «Схватка с дьяволом» не дотянул по сборам и не вошел в топ-12 ЕАИС: его касса составила 5,4 млн рублей. Как рассказала «Известиям» Зинякова, уикенд был не самым удачным для хорроров и триллеров, а у «Схватки» был слабый маркетинг.

Норвежский мультфильм «Просто супер» тоже не оправдал ожиданий: анимацию показали более 9,5 тыс. раз, но ее кассовые сборы составили скромные 18,5 млн рублей. Это позволило ей занять четвертое место.

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Корону мне, корону: «Жанна Дюбарри» стала лидером российского проката