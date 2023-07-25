Долги россиян за месяц выросли на 600 млрд рублей

По состоянию на 1 июня этого года объем кредитов и займов россиян достиг 30,8 трлн рублей, следует из статистики Центробанка, с которой ознакомились «Известия».

В предыдущем месяце эта цифра составляла 30,22 трлн рублей. Всего за год этот показатель вырос на 16%.



Как сообщали «Известия» ранее, наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и Московской области (55%). Меньше всего закредитованы жители Ингушетии (15%), Чечни (14%), Дагестана (13%), Севастополя (9%) и Крыма (8%).



При этом самое кредитоспособное население проживает в ЯНАО, Москве и на Чукотке.

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Бери и смотри: россиян хотят предупреждать об опасности кредитов