Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России зафиксировали рекордный спрос на ипотеку
Общество
Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве до +27 градусов
Происшествия
В результате переворачивания лодки около дамбы в Кронштадте погиб человек
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом
Мир
Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии
Общество
Минтруд предложил выплату семьям пострадавших в СВО детей
Мир
Водитель протаранившего толпу протестующих авто задержан израильской полицией
Происшествия
На Кольском полуострове пропала группа московских школьников
Мир
Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения пожаров самолетами из РФ
Происшествия
В Подмосковье загорелась электричка
Общество
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни

Россиян будут предупреждать об опасности кредитов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России намерены предупреждать граждан об опасности кредитов и займов. Такой законопроект к внесению в Госдуму подготовлен депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Им предлагается внести поправки в ст. 28 закона «О рекламе», прописав, что реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением, что это может стать причиной личного банкротства.

Возьми и отдай: как использовать кредитку, чтобы остаться в плюсе
В России вырос средний лимит по кредитным картам

«По данным Росстата и ЦБ, средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей. Этот рост коррелирует с числом индивидуальных банкротств граждан. По данным «Федресурса», количество граждан-банкротов в РФ в I квартале 2023 года выросло на 40,3% и составило 76 тыс. Эта тенденция наблюдается не первый год», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе также отмечается, что за всё время существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по март 2023 года, несостоятельными были признаны 829 тыс. граждан. В связи с этим депутаты предлагают напоминать гражданам о рисках последствий неоплаченных займов перед принятием решения о заключении кредитного договора.

«Кредит может стать причиной личного банкротства и нищеты — такие слова по аналогии с оформлением упаковок табачных изделий должны сопровождать каждую рекламу услуг по кредитованию. Агрессивный пиар создает представление о кредите как о легком решении любых проблем и самом быстром пути исполнения желаний, что уже само по себе обман», — пояснил причину разработки законопроекта «Известиям» лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, такой рекламой банки подталкивают человека, попавшего в затруднительное материальное положение, тратить еще не заработанные деньги, что только уменьшает его шансы на улучшение качества жизни.

«Людей откровенно провоцируют жить не по средствам. Мы знаем не одну историю семей, лишившихся единственного жилья из-за кредитной кабалы», — отметил политик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бери и смотри: россиян хотят предупреждать об опасности кредитов

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023