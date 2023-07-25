Россиян будут предупреждать об опасности кредитов

В России намерены предупреждать граждан об опасности кредитов и займов. Такой законопроект к внесению в Госдуму подготовлен депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Им предлагается внести поправки в ст. 28 закона «О рекламе», прописав, что реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением, что это может стать причиной личного банкротства.

«По данным Росстата и ЦБ, средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей. Этот рост коррелирует с числом индивидуальных банкротств граждан. По данным «Федресурса», количество граждан-банкротов в РФ в I квартале 2023 года выросло на 40,3% и составило 76 тыс. Эта тенденция наблюдается не первый год», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».



В документе также отмечается, что за всё время существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по март 2023 года, несостоятельными были признаны 829 тыс. граждан. В связи с этим депутаты предлагают напоминать гражданам о рисках последствий неоплаченных займов перед принятием решения о заключении кредитного договора.

«Кредит может стать причиной личного банкротства и нищеты — такие слова по аналогии с оформлением упаковок табачных изделий должны сопровождать каждую рекламу услуг по кредитованию. Агрессивный пиар создает представление о кредите как о легком решении любых проблем и самом быстром пути исполнения желаний, что уже само по себе обман», — пояснил причину разработки законопроекта «Известиям» лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.



По его словам, такой рекламой банки подталкивают человека, попавшего в затруднительное материальное положение, тратить еще не заработанные деньги, что только уменьшает его шансы на улучшение качества жизни.



«Людей откровенно провоцируют жить не по средствам. Мы знаем не одну историю семей, лишившихся единственного жилья из-за кредитной кабалы», — отметил политик.



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Бери и смотри: россиян хотят предупреждать об опасности кредитов