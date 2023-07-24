Адвокат певицы Славы объяснила скандал с хирургом Хайдаровым

Адвокат певицы Славы Елена Сенина в понедельник, 24 июля, рассказала в беседе с «Известиями» о скандале со звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Речь идет об операции, на которую 43-летняя певица пожаловалась накануне. Она отметила, что грудь получилась не такой, как она ожидала, а шрамы после вмешательства не заживали около года. При этом, хирург успешно сделал ей липосакцию живота, рук и ног.

По словам Сениной, недовольна проведенными операциями и артистка Любовь Успенская.

«Любовь Успенская как-то возмущалась, но ей было совершенно не до того, чтобы заниматься судебными разбирательствами и выяснением отношений, все завершилось на неприятном осадке. Сейчас эта ситуация всплыла с тем, что Тимур Хайдаров в своей социальной сети разместил комментарий, что Люба и Слава являются вымогательницами», — объяснила Сенина.

Адвокат подчеркнула, что данное высказывание является оскорбительным и негативно влияет на деловую репутацию певиц, поэтому не может оставаться без внимания.

Сенина рассказала, что к конфликту подключилась жена хирурга, которая занимает пост руководителя клиники. Она связалась с исполнительницей и попросила нивелировать скандал, но в дальнейшем диалог не состоялся. Позже, однако, в дело вступил адвокат пластического хирурга.

Указывая на положительные отзывы о работе Хайдарова от певца Филиппа Киркорова, Сенина добавила, что пластический хирург должен быть «стабильно хорош» в выполняемой работе и нести за нее ответственность.

«Пластическая хирургия — это не кафе, где сегодня получилось вкусно, завтра не очень вкусно, послезавтра пересолили, потом опять вкусно. Это операции, это серьезно, это жизнь и здоровье людей, здесь такого быть не должно, что у одного все хорошо, у второго не очень хорошо, но ничего, у третьего все будет лучше», — заключила она.

Ранее, 6 июля, бразильский актер Стенио Гарсиа, известный по роли в сериале «Клон», сообщил, что попал в больницу с острым сепсисом после неудачной пластической операции. Он уточнил, что инфекцию выявили в больнице 1 июля, когда 91-летний актер обратился туда с болью в ногах. Ему назначен курс антибиотиков.