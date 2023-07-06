Актер сериала «Клон» Стенио Гарсия попал в больницу с сепсисом после пластики

Бразильский актер Стенио Гарсиа, известный по роли в сериале «Клон», попал в больницу с острым сепсисом после неудачной пластической операции. Об этом Гарсия сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в четверг, 6 июля.

«Я хочу поблагодарить всех, кто молится за меня. Скоро всё разрешится», — говорится в сообщении.

По его словам, инфекцию выявили в больнице 1 июля, когда 91-летний актер обратился туда с болью в ногах. Ему назначен курс антибиотиков.

Ранее, 20 июня, в Великобритании житель графства Абердиншир лечился от простуды, но в результате потерял ноги из-за развития сепсиса. Мужчина заболел в марте и в рамках самолечения начал принимать парацетамол. Когда через несколько недель его жена вызвала медиков, выяснилось, что у Хикса не простуда, а сепсис, стрептококк группы А и пневмония в правом легком. В итоге британцу ампутировали обе ноги ниже колен.