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В центре Москвы водитель автомобиля отобрал у контролера планшет и скрылся

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Фото: t.me/moscowproc
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Водитель автомобиля напал на контролера ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП), отобрал у него планшет и скрылся. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщает в понедельник, 24 июля.

«На улице Пятницкая водитель автомобиля, желая избежать привлечения к административной ответственности за нарушение правил парковки, оскорбил контролера-ревизора АМПП, применил к нему физическую силу, пытаясь отнять служебный планшет. Затем злоумышленник с силой вырвал планшет, сел в свой автомобиль и покинул место происшествия», — говорится в сообщении.

Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует принятие процессуального решения по факту оскорбления (ст. 319 УК РФ) и применения насилия (ст. 318 УК РФ) в отношении контролера-ревизора, сообщает телеканал «360».

Личность злоумышленника установлена, пишет «Москва 24». Действиям мужчины также будет дана процессуальная оценка по ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

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Ранее, 14 июля, сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года владельцы электрокаров бесплатно парковались в Москве более 52 тыс. раз, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Согласно законам, владельцы электрокаров пользуются преимуществом бесплатно парковаться на московских платных парковках. Чаще всего автомобилисты паркуют Tesla Model 3, Nissan Leaf, Audi e-tron, Porsche Taycan и «Москвич 3е».

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