В центре Москвы водитель автомобиля отобрал у контролера планшет и скрылся
Водитель автомобиля напал на контролера ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП), отобрал у него планшет и скрылся. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщает в понедельник, 24 июля.
«На улице Пятницкая водитель автомобиля, желая избежать привлечения к административной ответственности за нарушение правил парковки, оскорбил контролера-ревизора АМПП, применил к нему физическую силу, пытаясь отнять служебный планшет. Затем злоумышленник с силой вырвал планшет, сел в свой автомобиль и покинул место происшествия», — говорится в сообщении.
Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует принятие процессуального решения по факту оскорбления (ст. 319 УК РФ) и применения насилия (ст. 318 УК РФ) в отношении контролера-ревизора, сообщает телеканал «360».
Личность злоумышленника установлена, пишет «Москва 24». Действиям мужчины также будет дана процессуальная оценка по ст. 161 УК РФ («Грабеж»).
Ранее, 14 июля, сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года владельцы электрокаров бесплатно парковались в Москве более 52 тыс. раз, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
Согласно законам, владельцы электрокаров пользуются преимуществом бесплатно парковаться на московских платных парковках. Чаще всего автомобилисты паркуют Tesla Model 3, Nissan Leaf, Audi e-tron, Porsche Taycan и «Москвич 3е».