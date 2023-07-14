За полгода московские владельцы электрокаров бесплатно парковались более 52 тыс. раз

За первые шесть месяцев 2023 года владельцы электрокаров бесплатно парковались в Москве более 52 тыс. раз, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает пресс-служба ГКУ «АМПП».

Согласно законам, владельцы электрокаров пользуются преимуществом бесплатно парковаться на московских платных парковках. Чаще всего автомобилисты паркуют Tesla Model 3, Nissan Leaf, Audi e-tron, Porsche Taycan и «Москвич 3е».

«Владельцы электромобилей могут бесплатно оставлять их на уличных парковках и подзаряжать на станциях «Энергия Москвы», а еще им не нужно платить транспортный налог», ― отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее, 12 июля, стало известно, что за первые полгода 2023 года владельцы электрокаров из Москвы зарядили свои авто более 83 тыс. раз, что в четыре раза больше к аналогичному периоду 2022 года.