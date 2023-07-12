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Московские автовладельцы зарядили электрокары более 83 тыс. раз в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За первые полгода 2023 года владельцы электрокаров из Москвы зарядили свои авто более 83 тыс. раз, что в четыре раза больше к аналогичному периоду 2022 года. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба московского дептранса.

«С начала года в Москве добавилось 2820 новых уникальных пользователей электромобилей. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем растущий интерес москвичей к электротранспорту, в том числе с помощью установок новых электрозарядных станций. Это положительно сказывается на экологии города», ― отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, Москва стремится к статусу одного из главных городов мира, где используется электротранспорт, в связи с чем в столице активно развивается электрический общественный транспорт: электробусы и электросуда.

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15 июня дептранс Москвы сообщил, что в Москве работают 210 зарядных станций для электромобилей. С начала 2023 года число пользователей ЭЗС увеличилось примерно на тысячу: если в январе их было около 6 тыс., то в мае это число приблизилось к 7 тыс. В среднем за сутки московские владельцы заряжают электромобили 452 раза.

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