МВД России раскрыло убийство ребенка 29-летней давности в Таджикистане

Оперативники ГУУР МВД России во взаимодействии с зарубежными коллегами, а также сотрудниками ФСИН России раскрыли убийство девочки, совершенное в 1994-м году в Таджикистане. Об этом 24 июля рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что убийство в городе Табошар Ленинабадской области Таджикистана стало первым из серии преступлений, которые совершил Шавкат Шаяхмедов», — уточнила она порталу «МВД Медиа».

По словам Волк, в 2022 году мужчину приговорили пожизненно за убийство в Орловской области четырех местных жителей, среди которых — трое детей. Убийство ребенка в Таджикистане стало первым из серии особо тяжких деяний, совершенных Шаяхмедовым.

Шаяхмедов сам признался полицейским о совершенном 30 лет назад убийстве.

Семилетняя Катя Дмитриева пропала в Табошаре 21 мая 1994 года после того, как вышла во двор своего дома. Масштабные поиски ребенка тогда оказались безуспешными.

Родители девочки переехали в Россию, но всё это время пытались найти своего ребенка. Уголовное расследование было приостановлено.

После признания фигуранта российские оперативники вместе с сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан и прокуратуры Согдийской области организовали поиски на указанном осужденным месте.

«В подвальном помещении жилого дома обнаружены останки девочки, которые были идентифицированы благодаря результатам ДНК-экспертизы», — заключила представитель российского МВД.

В начале июля в подмосковных Мытищах задержали подозреваемого в убийстве 47-летнего таксиста, совершенном в 1999 году. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ.