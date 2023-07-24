Новый эпизод «Футурамы» вышел спустя десять лет

Мультсериал «Футурама» вернулся на экраны спустя десять лет. Премьера первой серии восьмого сезона состоялась 24 июля на стриминговом сервисе Hulu.

Всего запланирован выпуск 20 новых эпизодов, которые будут показаны с перерывом после десятой серии. Практически все авторы и актеры вернулись к созданию сериала.

Последняя, 140-я серия была выпущена 4 сентября 2013 года. Сериал, рассказывающий о будущем после 3000 года, стартовал 28 марта 1999 года. Его создателем является автор «Симпсонов» Мэтт Грейнинг.

21 июля было объявлено, что американский сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлили на второй сезон. Шоу стало самым популярным проектом сервиса AMC+. В первый сезон вошло шесть эпизодов, финальная серия вышла в воскресенье, 20 июля.