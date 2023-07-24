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Новый эпизод «Футурамы» вышел спустя десять лет

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Фото: ULULU Company
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Мультсериал «Футурама» вернулся на экраны спустя десять лет. Премьера первой серии восьмого сезона состоялась 24 июля на стриминговом сервисе Hulu.

Всего запланирован выпуск 20 новых эпизодов, которые будут показаны с перерывом после десятой серии. Практически все авторы и актеры вернулись к созданию сериала.

Последняя, 140-я серия была выпущена 4 сентября 2013 года. Сериал, рассказывающий о будущем после 3000 года, стартовал 28 марта 1999 года. Его создателем является автор «Симпсонов» Мэтт Грейнинг.

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21 июля было объявлено, что американский сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлили на второй сезон. Шоу стало самым популярным проектом сервиса AMC+. В первый сезон вошло шесть эпизодов, финальная серия вышла в воскресенье, 20 июля.

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