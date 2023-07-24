Московский зоопарк приостановил работу дополнительных входов из-за непогоды

Московский зоопарк 24 июля сообщил, что временно закрывает дополнительные входы из-за непогоды.

«В связи с погодными условиями мы временно закрываем дополнительные входы в зоопарк», — сказано в сообщении в Telegram.

Пока идет дождь, будут закрыты входы по улице Большая Грузинская, д.1, стр.103, а также около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию — улица Большая Грузинская.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 24 июля, кратковременные дожди ожидают жителей Москвы и Подмосковья. Прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Днем ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в российской столице на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода. По его словам, не исключаются и грозы.