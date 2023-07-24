Синоптики спрогнозировали кратковременные дожди в Москве 24 июля
Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до +20 градусов — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 24 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.
В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью — не ниже +10.
Прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
Ранее, 20 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с корреспондентом «Известий» отметил, что лето — это наиболее дождливое время года, поэтому удивляться продолжающимся дождям не стоит.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последние дни месяца в столице будут теплыми, а в начале августа ожидается 30-градусная жара. Синоптик добавил, что погода в августе будет нестабильна, а средняя температура воздуха в Центральной России на 2 градуса превысит норму.