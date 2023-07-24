Синоптик предрек дождливую и теплую неделю в Москве

В Москве на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ».

В беседе с RT специалист рассказал, что жара вернется в столицу на предстоящей неделе, но ненадолго. По его прогнозу, самым жарким нем станет четверг, 27 июля, воздух прогреется до +28…+30 градусов. В этот день обойдется без осадков.

В остальные дни, по словам Ильина, прогнозируются дожди. Также не исключены грозы, пишет «Ридус».

Одним из самых холодных дней недели может стать понедельник, 24 июля. Столбики термометров не поднимутся выше +17…+20 градусов. Во вторник температура начнет повышаться, в среду, 26 июля в Москве до потеплеет до +25 градусов, отмечает сайт aif.ru.

24 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал восстановление летней погоды в Москве. По его словам, летний режим погоды восстановится в Московском регионе со среды. Вильфанд подчеркнул, что в течении всей недели в регионе будут кратковременные дожди. По его словам, это нормально, так как июль является самым дождливым месяцем.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что осадки в столице на этой неделе будут разной интенсивности, но станет тепло благодаря южному циклону, пишет сайт kp.ru. Она добавила, что во второй половине недели погода будет тёплая и душная, отмечает ИА Регнум.

Ранее в июле метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице во второй половине лета. По ее словам в беседе с телеканалом «Звезда», обойдется в без климатических сюрпризов: июль и август прогнозируются в пределах климатической нормы и по температуре, и по осадкам.