В Дагестане санитарку арестовали за издевательства над пациентом

В Махачкале суд арестовал санитарку за издевательства над пациентом. Об этом 24 июля сообщает дагестанское СУ СКР.

«В отношении санитарки мужского отделения Республиканского психоневрологического диспансера судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает сообщение пресс-службы регионального управления «РИА Новости».

Причиной ареста санитарки стало жестокое обращение с пациентом, которое попало на видеозапись. В Сети было опубликовано видео, на котором сотрудница лечебного учреждения накрывает подушкой голову пожилого мужчины, который привязан к кровати, а за кадром смеется вторая сотрудница.

На сайте регионального СУ СКР сообщается, что уголовное дело возбуждено по п. «г» и «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязания, совершенные в отношении лица заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего»).

Ранее, 20 июля, минздрав Дагестана сообщил об увольнении двух сотрудниц младшего медицинского персонала психоневрологического диспансера в Махачкале из-за жестокого обращения с пациентом. Лечащему врачу, старшей медсестре, заведующей отделением и главной медсестре диспансера были объявлены выговоры.