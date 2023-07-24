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В Дагестане санитарку арестовали за издевательства над пациентом

СУ СКР по Дагестану: в Махачкале арестована санитарка за издевательства над пациентом
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Фото: Управление СК РФ по Республике Дагестан
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В Махачкале суд арестовал санитарку за издевательства над пациентом. Об этом 24 июля сообщает дагестанское СУ СКР.

«В отношении санитарки мужского отделения Республиканского психоневрологического диспансера судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает сообщение пресс-службы регионального управления «РИА Новости».

Причиной ареста санитарки стало жестокое обращение с пациентом, которое попало на видеозапись. В Сети было опубликовано видео, на котором сотрудница лечебного учреждения накрывает подушкой голову пожилого мужчины, который привязан к кровати, а за кадром смеется вторая сотрудница.

На сайте регионального СУ СКР сообщается, что уголовное дело возбуждено по п. «г» и «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязания, совершенные в отношении лица заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего»).

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Ранее, 20 июля, минздрав Дагестана сообщил об увольнении двух сотрудниц младшего медицинского персонала психоневрологического диспансера в Махачкале из-за жестокого обращения с пациентом. Лечащему врачу, старшей медсестре, заведующей отделением и главной медсестре диспансера были объявлены выговоры.

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