Новых заразившихся холерой в Ленобласти после контакта с заболевшим не обнаружено

Сотрудники Роспотребнадзора завершили проверку цепочки контактов госпитализированного с заражением холерой в Тамбовской области гражданина Индии. Как сообщает 24 июля портал 47news, одна из «веток» привела специалистов во Всеволожский район Ленинградской области.

По результатам взятых анализов выяснилось, что ни у одного из трех жителей региона, которые проверялись на холеру, заболевание не обнаружено. Известно, что все они летели в одном самолете с пассажирами, которые контактировали с индийцем в Тамбовской области.

Накануне, 23 июля, в пресс-службе администрации региона сообщали, что в Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек, которые контактировали с заболевшими в Тамбовской области. Отмечалось, что до получения результатов проб все трое будут находиться на домашнем карантине.

20 июля у гражданина Индии в Рассказово Тамбовской области нашли холероподобный возбудитель. В гостинице для трудовых мигрантов, где он жил, были начаты противоэпидемические мероприятия. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.

На следующий день с подозрением на холеру там же был госпитализирован еще один гражданин Индии, однако клинических проявлений заболевания у него не было.

В связи с обнаружением инфекции специалисты ввели запрет на купание в реках Лесной Тамбов и Цна.

В то же время главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус, говоря о ситуации с холерой в России, рассказал «Известиям», что угрозы распространения холеры в России нет.