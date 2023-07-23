В Ленобласти проверяют пробы на холеру у трех человек

В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек, которые контактировали с заболевшими в Тамбовской области. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

До получения результатов проб все трое будут находиться на домашнем карантине. Клинические проявления у контактировавших с заболевшим не выявлены.

20 июля у гражданина Индии в Рассказово Тамбовской области нашли холероподобный возбудитель. В гостинице для трудовых мигрантов, где он жил, были начаты противоэпидемические мероприятия. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.



В реках Лесной Тамбов и Цна действует запрет на купание.



21 июля число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии выросло до двух.



Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус заявил, что угрозы распространения холеры в России нет.