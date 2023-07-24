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Путин подписал закон о кредитных каникулах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 24 июля, подписал закон, закрепляющий на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы. Соотвествующее распоряжение размещено на официальном портале правовых документов.

Закон будет действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года. Меры распространяются на автомобильные и потребительские кредиты.

На получение кредитных каникул могут рассчитывать россияне, чей доход снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным приростом за предыдущий год. Кроме того, еще одним из условий может стать проживание человека в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) и его пострадавшее имущество в результате этого. Отсрочка доступна однократно за период погашения кредита и не более чем на шесть месяцев. За это время запрещается начисление неустойки и взыскание залога.

Согласно закону, дата начала кредитных каникул не должна отставать от момента обращения заемщика более чем на месяц. Информация о взятии льготного периода будут отражаться в кредитной истории, но не будут ее ухудшать. Проценты, начисляемые в в период кредитных каникул, будут равны процентам по договору.

Льготный период могут получить те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Однако гражданин должен быть не признан банкротом, а его находящееся в залоге имущество не может быть арестовано приставами. Еще одними условиями являются размер займа россиянина, который не составляет больше определенной суммы, а также не изменившиеся условия договора по требованию заемщика.

Помимо прочего, нельзя взять льготный период одновременно с другими кредитными каникулами.

По словам законодателей, условия помогут защитит права россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в том числе они смогут избежать банкротства. Кроме того, банкам это поможет снизить риск невозврата займа.

В настоящее время правительством РФ пока не установлен лимит займа для предоставления каникул. Сейчас для кредитных карт его размер составляет 150 тыс. рублей, для потребительских кредитов — 450 тыс. рублей, а для автомобильных — 1,6 млн рублей.

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Также режим кредитных каникул действовал для заемщиков в связи с коронавирусной пандемией до 30 сентября 2020 года и в условиях санкций с 8 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.

Еще в 2019 году Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Услуга предоставляется на шесть месяцев по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей. В указанный период заемщик сможет приостановить выплаты или уменьшить их размер.

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