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Разрабатываемый в РФ сверхзвуковой гражданский бизнес-джет получит название «Стриж»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Сверхзвуковой гражданский джет, разработка которого ведется в России, будет называться «Стриж». Об этом сообщил 24 июля генеральный директор Научно-исследовательского института (НИЦ) «Институт им. Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, открывшемся в Москве.

Как стало известно из презентации разработчиков, показанной участникам конгресса, создание самолета запланировано на 2029 год. Дутов также рассказал, что конструкция сверхзвукового джета не подразумевает остекления.

Кроме того, гендиректор подтвердил, что «Стриж» в настоящее время разрабатывается как бизнес-джет.

Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
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Ранее, 21 февраля 2021 года, стало известно, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создадут совместное предприятие для разработки сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Предполагалось, что воздушное судно будет представлено в двух версиях: одна из них будет вмещать восемь человек, а другая — 30.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в тот же день в кулуарах оборонно-промышленной выставки IDEX 2021 сообщал, что производство сверхзвукового бизнес-джета может быть полностью организовано в России. Как отметил Чемезов, ОАЭ, скорее всего, примет финансовое участие в проекте.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин обсуждал идею создания собственного пассажирского сверхзвукового самолета с представителями общественности в Казани. На эту мысль его натолкнуло наблюдение за испытаниями модернизированного Ту-160. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь ответил тогда главе государства, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

До этого в феврале глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в РФ началась научно-исследовательская работа по разработке отечественного сверхзвукового пассажирского самолета.

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