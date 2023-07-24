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Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Джанкойском районе Крыма

Аксенов: движение поездов в Джанкойском районе Крыма возобновлено после атаки беспилотников
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Движение поездов в Джанкойском районе Крыма, которое было прервано после атаки беспилотников на полуостров, снова восстановлено. Об этом 24 июля сообщил глава администрации региона Сергей Аксенов.

«Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности», — отметил он в своем Telegram-канале.

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В Крыму ночью 24 июля была пресечена попытка атаковать 17 бесплилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты на территории города. Как сообщили в Минобороны РФ, 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще три беспилотника были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших нет.

Тогда же глава Крыма Аксенов заявил, что украинские БПЛА были сбиты или посажены, однако произошло попадание одного из них в склад боеприпасов в Джанкойском районе республики. Кроме того, обломками одного из сбитых беспилотников был поврежден частный дом в Кировском районе.

Кроме того, Аксенов указал, что жителей сел, расположенных в радиусе 5 км от ЧП в Джанкойском районе Крыма, эвакуируют в пункты временного размещения.

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