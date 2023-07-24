Житель Якутии пойдет под суд за вырубку 100 деревьев

Житель Усть-Алданского района Якутии нарубил дров на уголовное дело, сообщает в понедельник, 24 июля, ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленник незаконно вырубил 100 деревьев лиственницы и осины, при этом разрешительных документов у него не было. Мужчина причинил лесному фонду ущерб в особо крупном размере.

В отношении якутянина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ход расследование находится на контроле прокуратуры, отмечает ИА SakhaNews.

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