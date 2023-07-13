Неизвестные спилили сосен на 130 тыс. рублей в Ульяновской области

Неизвестные спили сосны на на территории Бесовского участкового лесничества в Ульяновской области. Ущерб государству составил более 130 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг, 13 июля.

Проверку исполнения лесного законодательства провела прокуратура Новомалыклинского района. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»). Виновникам грозит лишение свободы на срок до четырех лет, пишет ulpravda.ru.

Ранее сообщалось, что суд в Брянской области оштрафовал на 1 млн рублей жителя поселка Клетня за незаконную вырубку леса. Мужчина вырубил свыше 300 куб. м сосны и других деревьев. Размер причиненного ущерба составил 5,48 млн рублей.