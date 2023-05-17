Жителя Брянской области оштрафовали на 1 млн рублей за вырубку леса

Суд в Брянской области оштрафовал на 1 млн рублей жителя поселка Клетня за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что мужчина вырубил свыше 300 кубометров сосны и других деревьев. Вырубка производилась в семи лесосеках Октябрьского участкового лесничества.

Размер причиненного ущерба составил 5,48 млн рублей, пишет NASHBRYANSK.RU. Суд признал сельчанина виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная вырубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1,05 млн рублей. Также он обязан возместить ущерб от вырубки.

11 мая сообщалось, что уголовное дело по факту незаконной вырубки хвойного леса возбудили в Томской области. Ущерб составил свыше 6 млн рублей.