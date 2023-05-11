Дело возбудили из-за вырубки леса на 6 млн рублей в Томской области

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки хвойного леса. Ущерб составил свыше 6 млн рублей.

По данным Следственного комитета, бывший лесничий Асиновского участкового лесничества филиала ОГКУ «Томсклес» позволил лесозаготовителю срубить 600 кубометров хвойных деревьев. Об этом пишет РИА «Томск». С января по апрель 2023 года подозреваемый в расчете на денежное вознаграждение составил акт, в котором изменил породный состав и уменьшил общий запас древесины в урочище Копыловском.

Уголовное дело возбудили по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Ущерб от вырубки оценивается как особо крупный.

В апреле в Тверской области возбудили уголовное дело по факту вырубки пяти деревьев. Ущерб оценили более чем в 1 млн рублей. По данным лесничества, место незаконной рубки находится на особо охраняемой природной территории.