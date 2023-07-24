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Трамп раскритиковал Байдена из-за признания нехватки боеприпасов у США

Трамп раскритиковал Байдена из-за признания нехватки боеприпасов у США

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Фото: Global Look Press/Brandon Bell/POOL
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Бывший президент США Дональд Трамп 23 июля раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за то, что последний подтвердил нехватку боеприпасов у Пентагона.

«Он рассказал Китаю и другим враждебным странам, что у нас нет боеприпасов. Насколько же глупым нужно быть, чтобы говорить такое?» — возмутился Трамп в интервью Fox News.

По его словам, хуже, чем истощение боевого арсенала, может быть только открытое заявление о проблемах в этой сфере. Экс-президент подчеркнул, что США переживают самый опасный период, поскольку во всем мире растет угроза ядерной войны, а страной управляет человек, который «не понимает, что делает».

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Ранее, 18 июля, Трамп пообещал потребовать у Европы возмещения расходов США на помощь Украине в случае победы на выборах. Он также обвинил Байдена во втягивании страны в третью мировую войну и заявил, что нынешняя администрация стала причиной сложившихся проблем в армии, в том числе нехватки добровольцев и вооружений.

До этого, 7 июля, Байден объяснил решение поставить Украине кассетные боеприпасы недостаточным количеством артиллерийских снарядов в запасе у США. По его словам, это временный шаг, который должен помочь Киеву продержаться до тех пор, пока не будет произведен достаточный объем вооружений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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