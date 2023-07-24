Гонщик Норрис разбил трофей Ферстаппена после Гран-при Венгрии

Гонщик McLaren Ландо Норрис 23 июля разбил трофей пилота Red Bull Макса Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии «Формулы-1».

Отмечается, что во время церемонии награждения Норрис решил открыть бутылку шампанского, ударив ее о подиум. От удара керамическая ваза, которую организаторы вручили Ферстаппену, упала с подиума и разбилась.

После инцидента команда McLaren в своем Twitter-аккаунте принесла извинения Red Bull за произошедшее, на что в Red Bull пошутили, что им понадобится клей.

Ранее в этот день нидерландский гонщик из команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл седьмой подряд этап чемпионата «Формула-1». Второе место занял представитель McLaren Ландо Норрис, а третье — еще один пилот Red Bull Серхио Перес.

Кроме того, команда Red Bull установила рекорд «Формулы-1», выиграв все 11 этапов Гран-при текущего сезона и заключительный этап прошлого. До этого самая длинная беспроигрышная серия включала 11 побед — такого результата в 1998 году добилась команда McLaren.