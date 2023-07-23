Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии в рамках «Формулы-1»

Нидерландский гонщик из команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл седьмой подряд этап чемпионата «Формула-1». Соревнование прошло 23 июля на автодроме «Хунгароринг» в Венгрии.

Второе место занял представитель McLaren Ландо Норрис, а третье — еще один пилот Red Bull Серхио Перес.

Отмечается, что по итогам заезда Ферстаппен повторил результат Нико Росберга, Михаэля Шумахера и Альберто Аскари. Больше побед подряд одержал только Себастьян Феттель, на счету которого их девять.

В общем зачете пилотов голландский спортсмен лидирует с 280 очками. В тройку лучших также входят Перес (171) и Фернандо Алонсо (139).

Кроме того, команда Red Bull установила рекорд «Формулы-1», выиграв все 11 этапов Гран-при текущего сезона и заключительный этап прошлого. До этого самая длинная беспроигрышная серия включала 11 побед — такого результата в 1998 году добилась команда McLaren.

Ранее, 9 июля, Ферстаппен одержал шестую победу подряд на этапах «Формулы-1», выиграв Гран-при Великобритании. Для спортсмена эта победа стала восьмой за сезон.