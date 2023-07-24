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Тихоокеанский флот РФ сообщил о визите китайских кораблей во Владивосток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Отряд кораблей Военно-морских сил (ВМС) Китая, участвовавших в российско-китайском военно-морском учении «Север. Взаимодействие-2023», прибыл во Владивосток. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил Тихоокеанский флот России.

«В ходе делового захода, который продлится до 27 июля, китайских моряков примет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина», — говорится в сообщении.

Во Владивостоке отряд кораблей ВМС КНР приветствовал заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский.

Командир отряда китайских кораблей заместитель командования Северным флотом контр-адмирал Цю Ваньшень поблагодарил командование Тихоокеанского флота за оказанный прием.

«Военнослужащие двух армий на сто процентов выполнили все поставленные задачи», — заявил он.

В делегацию китайских кораблей вошли эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», а также корабль снабжения «Тайху».

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Накануне сообщалось, что в акватории Японского моря завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение «Север. Взаимодействие-2023», которое проводилось в период с 20 по 23 июля. Всего в ходе «Север. Взаимодействие-2023» было выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийская стрельба по морским, береговым и воздушным целям.

18 июля корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в совместных учениях РФ и Китая в Японском море. За два дня до этого китайские суда покинули порт города Циндао и также направились в район проведения международных военно-морских мероприятий. После завершения учений корабли России и Китая взяли курс на Владивосток.

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