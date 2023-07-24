Больше всего высотных новостроек оказалось в Екатеринбурге

Максимальная высотность в новостройках отмечается в Екатеринбурге. В столице Урала средняя максимальная высотность первичных проектов составляет 23,8 этажа, а меньше всего этажей в новостройках Санкт-Петербурга — в среднем 13,1 этажа. Об этом «Известиям» рассказали аналитики платформы bnMAP.pro и «БЕСТ-Новострой».

Несмотря на то что самым высотным городом страны принято считать Москву, по средней максимальной этажности первую строчку занимает Екатеринбург, сказала управляющий партнер Dombook, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

По данным аналитиков, на втором месте по средней максимальной высотности находится Уфа: здесь этот показатель достиг 22,9 этажа.

«Москва занимает только третью строчку рейтинга максимальной этажности со средним показателем 22,8 этажа в строящихся новостройках. Конечно, в столице больше высотных зданий, чем в других городах нашей страны, но много и проектов на первичном рынке с меньшим количеством этажей. За счет большого количества проектов и получилась такая цифра», — сказала Доброхотова.

Четвертое место по максимальной высоте новостроек поделили Новосибирск и Самара: в этих миллионниках средняя максимальная этажность составляет по 20,1 этажа, сообщили эксперты.

В остальных городах-миллионниках средняя максимальная высотность новостроек — менее 20 этажей, добавили аналитики.

Минимальный показатель отмечен в Санкт-Петербурге — 13,1 этажа, подчеркнули эксперты.

«Высотные дома строят в первую очередь для того, чтобы наиболее эффективно использовать земельный участок под застройку. Также обязательно учитываются спрос и другие показатели для расчета экономической целесообразности постройки многоэтажного здания. В некоторых городах, например во Владивостоке, выражен дефицит территорий, поэтому здания тянутся вверх. Хотя население Владивостока и не достигло миллиона человек, но это центр Дальнего Востока, город активно развивается, и средний максимум строящихся здесь проектов — 18,4 этажа, это больше, чем в 10 городах-миллионниках», — добавила Доброхотова.

Но в ряде городов есть ограничения по высотности застройки или исторически сложившаяся архитектурная картина, что отражается на максимальной этажности проектов. Также обычно не самые высокие дома строятся в городах, где нет дефицита земель под застройку, пояснила она.

Ранее, 2 июля, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали «Известиям», что на вторичном рынке жилья Москвы и Подмосковья на долю квартир без ремонта приходится 55% из общего объема предложения, число таких лотов за последний год увеличилось на 5%.