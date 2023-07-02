На вторичном рынке жилья 55% квартир продается без ремонта

На вторичном рынке жилья Москвы и Подмосковья на долю квартир без ремонта приходится 55% из общего объема предложения, число таких лотов за последний год увеличилось на 5%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По словам экспертов, как правило, это квартиры в бетоне, квартиры со старым ремонтом («бабушкин» ремонт) или квартиры в убитом состоянии. Основным признаком таких объектов является невозможность сразу въехать и жить, поскольку в первую очередь объект необходимо привести в порядок и сделать минимальный ремонт, сказали аналитики.

«Спрос на квартиры без ремонта остается на уровне 30% от общего количества обращений. В большинстве случаев стоимость таких объектов ниже на 10–20% в зависимости от общего состояния жилья, что привлекает потенциальных арендаторов и покупателей с ограниченным бюджетом», — отметили специалисты.

Сегодня экспозиция квартиры без отделки составляет порядка 3–4 месяцев. В прошлом году срок продажи составлял на 1,5 месяца меньше, сказали в компании.

«Отсутствие какого-либо ремонта чаще всего сказывается на стоимости продажи или аренде. Но квартиру без ремонта далеко не всегда можно считать неликвидной. Есть покупатели и арендаторы, которым необходим совсем бюджетный вариант. Они переделывают его под свои потребности, возможности и желания», — сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее, 30 июня, аналитики «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что за год спрос на вторичные квартиры в России увеличился на 36%, но за последний квартал сократился на 5%. Также они сообщили, что по сравнению с I кварталом 2023-го средний ценник на вторичное жилье вырос на 2%, а в годовом выражении стоимость увеличилась на 10%.

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали, о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании. При этом на покупку идеального жилья опрошенные жители России (22%) готовы потратить от 5 млн до 10 млн рублей.