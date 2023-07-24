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Экипаж танка Т-90М подавил опорные пункты ВСУ на купянском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» подавил огневые точки и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Минобороны России в понедельник, 24 июля, опубликовало редкие кадры боевой работы танка в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО.

После получения боевой задачи экипаж танка Т-90М «Прорыв» выдвинулся из укрытия на рубеж открытия огня, чтобы как можно скорее поразить цели. Уверенно действуя на поле боя, российские танкисты подавили огневые точки и опорные пункты ВСУ в условиях применения противником противотанковых средств поражения.

«Мы выкатили чуть подальше специально, чтобы их увидеть. И пока наша машина отрабатывала, заметили передвижения, присмотрелись, сначала наблюдали. Заметили, что это противник, и отработали полный конвейер. Вызвали огонь на себя и сразу же оттуда откатились. Соответственно, отвлекли противника, чтобы он не отработал по нашим. То есть взаимодействие идет у нас», — рассказал член экипажа танка с позывным Большой.

Командование группировки уже не в первый раз отмечает, что танкисты Западного военного округа уверенно и профессионально действуют на поле боя, подавляя огневые точки, наблюдательные пункты и технику украинских националистов.

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19 июля стало известно, что служащие воздушно-десантных войск подавляют Вооруженные силы Украины на соледаро-артемовском направлении. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» действуют на передовой, уничтожая вражеские опорные пункты и находящихся там боевиков. Линия разграничения проходит непосредственно перед огневым рубежом, поэтому военные стараются подойти на максимально близкое расстояние и произвести выстрел прямой наводкой.

Военный эксперт Алексей Леонков в этот же день в беседе с «Известиями» рассказал о преимуществах и технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв». Это продвинутая машина с обновленной системой управления огнем «Калина», отметил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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