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Эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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К началу сентября индекс Мосбиржи будет торговаться на уровне 3000–3030 пунктов. Таковы результаты консенсус-опроса, проведенного «Известиями» среди крупных брокеров и кредитных организаций.

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Летом-осенью восходящий тренд на российской фондовой бирже (бычий рынок) сохранится — ближайшие цели по росту индекса Мосбиржи составляют 3000–3100 пунктов, подчеркнули в РСХБ.

Индекс Мосбиржи на начало осени может торговаться в диапазоне 3000–3050 пунктов, а РТС (включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов) — 1040–1060, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов.

Дальнейшая рыночная динамика может быть более сдержанной, чем наблюдалось до настоящего времени, из-за меньшего влияния дивидендного фактора, допустила аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова. При этом она не исключила, что подъему котировок акций будут способствовать сильные корпоративные отчеты.

Фактор реинвестирования уже малорелевантен, так как почти все крупнейшие плательщики дивидендов перечислили деньги, пояснила руководитель отдела анализа акций группы «Финам» Наталья Малых.

«Индекс Мосбиржи находится в восходящем тренде, и пока причин его смены нет. В июле и августе ожидаем его приблизительно на плюс-минус текущих уровнях (на 21 июля он торгуется на уровне 2890–2913 пунктов. — Ред.), если не произойдет шокирующих событий», — выразил мнение директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По бычьему велению: индекс Мосбиржи к осени может достичь 3000 пунктов

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