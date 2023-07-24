На Дальнем Востоке развернут полк бомбардировщиков Ту-160

В Минобороны России прорабатывается вопрос о развертывании в Дальневосточном регионе авиационного полка стратегических ракетоносцев Ту-160, сообщили источники «Известий». Пока окончательное решение еще не принято.

По словам собеседников издания, всё будет зависеть от объемов и состава гособоронзаказа. В настоящее время в его рамках идет модернизация бомбардировщиков Ту-160, а также строительство новых машин с индексом «М».

Если решение будет принято положительно, то полк Ту-160 войдет в состав соединения Дальней авиации, которое базируется в Амурской области.

Стратегические ракетоносцы на Дальнем Востоке будут использоваться для сдерживания США и их союзников в регионе, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

«Особое внимание стоит обратить на Японию, с которой у нас остаются территориальные разногласия по поводу Южных Курил. В последнее время это государство наращивает свои военные расходы, а также планирует развивать ударные системы вооружения. Поэтому необходимо укрепление наших сил сдерживания, чтобы нивелировать угрозу с этого направления», — пояснил он.

Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack) — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу. Он может развивать скорость до 2 тыс. км/ч.

В последние годы Минобороны проводит программу модернизации этого типа самолетов. Между Министерством обороны РФ и компанией «Туполев» в январе 2018 года был подписан государственный контракт на поставку первой партии Ту-160М. Кроме того, проводится обновление уже существующих Ту-160.

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