Реклама
Прямой эфир
Мир
Минимум 9 человек погибли в результате крушения самолета в Судане
Общество
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Динамо» загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе
Спорт
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA
Происшествия
Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир в шведском Бостаде
Армия
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Общество
Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в доме в Подмосковье

Бренды с названием «зеленый» предложили не приравнивать к органике

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году Госдума внесла поправки в закон об органической продукции, которую нельзя производить с использованием химии, в июле он прошел три чтения и был принят. К ней теперь можно отнести товары маркировкой «зеленые», эко, био.

Эко невидаль: в России к 2025 году появятся органические фрукты из Китая
Какие еще страны могут начать поставки экопродуктов в нашу страну

На практике это значит: если производители захотят поставить на товаре такую маркировку, то им придется подтвердить статус экологически чистого товара. Законодатели сделали исключение для тех товаров, которые зеленые по цвету.

Такой подход используют для того, чтобы покупатели не путались в понятиях, указанных на продукции: ведь до сих пор они имели разные значения.

В России зарегистрировано более 100 товарных знаков с использованием слова «зеленый» в наименовании бренда, сказано в письме X5 Group в комитет Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

Например, только в «Пятерочке» и «Перекрестке» представлено более 2 тыс. единиц продукции с торговыми марками, где в названии есть «зеленый». Но доказать органическое происхождение этих товаров невозможно, например, если речь идет о винном или этиловом спирте, аперитивах, бренди и так далее.

В сети подчеркнули, что ГК позволяет бизнесу индивидуализировать свои товары с помощью регистрации торных знаков. Торговля уверена: органическое регулирования не должно ограничивать гражданские права. Поэтому X5 предлагает парламентариям сделать исключение для «зеленых брендов».

В ассортименте федеральных сетей тысячи позиций, в наименовании которых в разной форме используется слово «зеленый», заметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Это собственные торговые марки сетей и сторонние бренды. Часть продукции в принципе не может нельзя сертифицировать как органическую.

Введение ограничений в части использования термина и его законодательное приравнивание к понятию «органический» сделают невозможным использование большого числа уже зарегистрированных товарных марок и знаков, подчеркнули в АКОРТ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всевидящее эко: «зеленые» бренды попросили не приравнивать к органике

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023