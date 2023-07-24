Бренды с названием «зеленый» предложили не приравнивать к органике

В 2023 году Госдума внесла поправки в закон об органической продукции, которую нельзя производить с использованием химии, в июле он прошел три чтения и был принят. К ней теперь можно отнести товары маркировкой «зеленые», эко, био.

На практике это значит: если производители захотят поставить на товаре такую маркировку, то им придется подтвердить статус экологически чистого товара. Законодатели сделали исключение для тех товаров, которые зеленые по цвету.

Такой подход используют для того, чтобы покупатели не путались в понятиях, указанных на продукции: ведь до сих пор они имели разные значения.

В России зарегистрировано более 100 товарных знаков с использованием слова «зеленый» в наименовании бренда, сказано в письме X5 Group в комитет Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

Например, только в «Пятерочке» и «Перекрестке» представлено более 2 тыс. единиц продукции с торговыми марками, где в названии есть «зеленый». Но доказать органическое происхождение этих товаров невозможно, например, если речь идет о винном или этиловом спирте, аперитивах, бренди и так далее.

В сети подчеркнули, что ГК позволяет бизнесу индивидуализировать свои товары с помощью регистрации торных знаков. Торговля уверена: органическое регулирования не должно ограничивать гражданские права. Поэтому X5 предлагает парламентариям сделать исключение для «зеленых брендов».

В ассортименте федеральных сетей тысячи позиций, в наименовании которых в разной форме используется слово «зеленый», заметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Это собственные торговые марки сетей и сторонние бренды. Часть продукции в принципе не может нельзя сертифицировать как органическую.

Введение ограничений в части использования термина и его законодательное приравнивание к понятию «органический» сделают невозможным использование большого числа уже зарегистрированных товарных марок и знаков, подчеркнули в АКОРТ.

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Всевидящее эко: «зеленые» бренды попросили не приравнивать к органике