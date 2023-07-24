В три раза меньше американцев запросили визы РФ в 2023 году

Значительное снижение числа выданных российских виз наблюдается в США в 2023 году. Об этом в интервью «Известиям» заявила заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова.

«Пока нам рано подводить итоги за весь 2023 год и называть точные цифры. Но если сравнивать количество выданных разрешений на въезд за январь-июль прошлого года, то оно упало почти в три раза», — рассказала дипломат.

По ее словам, на это повлияла антироссийская пропаганда в американских СМИ. При этом дипломат напомнила, что выдача виз осуществляется как и прежде. В то время как россияне вынуждены лететь в другие страны, чтобы получить необходимые документы для выезда в Соединенные Штаты.

«Посольство США в Москве приостановило работу по оформлению большинства видов въездных документов, ссылаясь на нехватку персонала. Кроме того, американцы не собираются возобновлять функционирование генеральных консульств во Владивостоке и Екатеринбурге», — подчеркнула она.

Подробнее читайте в интервью Надежды Шумовой «Известиям»:



«Число выданных американцам виз снизилось почти в три раза»