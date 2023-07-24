«Число выданных американцам виз снизилось почти в три раза»

В ближайшее время делегация посольства России в США посетит россиянина Александра Винника в калифорнийской тюрьме. Другому заключенному из нашей страны Владиславу Клюшину перенесли оглашение приговора. В письменном интервью «Известиям» заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова рассказала о том, как держатся в американских тюрьмах российские заключенные, какова вероятность вернуть их на родину в рамках «обменного фонда», а также объяснила, с какими трудностями сегодня сталкиваются желающие получить визы по обе стороны океана.

«Канал, созданный президентами наших стран, работает и показал свою эффективность»

— Какова ситуация с Владиславом Клюшиным и Александром Винником? Когда следующий контакт с ними? Как у них ситуация в тюрьмах?

— Посольство внимательно следит за судебными процессами над россиянами. Оглашение приговора Владиславу Клюшину перенесено на 31 июля. Что касается Александра Винника, то в его деле пока подвижек нет. Дата вынесения вердикта пока неизвестна.

Поддерживаем с нашими гражданами контакт по телефону. В мае этого года посол России в США Анатолий Антонов лично посещал Владислава Клюшина в тюрьме города Плимут, штат Массачусетс, а в ноябре прошлого года — Александра Винника в тюрьме «Санта-Рита». В ближайшее время планируем вновь навестить Винника в калифорнийском пенитенциарном учреждении.

И Владислав, и Александр держатся достойно. Но тюрьма есть тюрьма. Безусловно, нахождение в американских застенках негативно сказывается на их физическом и психическом состоянии.

Посольство делает всё возможное, чтобы помочь соотечественникам и чтобы они скорее оказались на родине.

— Говорилось, что они могут войти в «обменный фонд». Ведутся ли переговоры по этому поводу с американцами?

— Отмечу, что обмен заключенными ведется по линии уполномоченных ведомств. Как показала практика, канал, созданный президентами наших стран, работает и показал свою эффективность. Яркие тому примеры — возвращение на родину Константина Ярошенко и Виктора Бута.

Мы продолжим предпринимать усилия по освобождению соотечественников. Однако работа должна вестись в спокойном, профессиональном ключе и не сопровождаться шумихой в СМИ.

Справка «Известий» Александра Винника задержали по запросу США в июле 2017 года во время семейного отдыха в Греции. Ему предъявили обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства. При этом его экстрадицию запросили также Франция и Россия. На родине мужчине вменяют хищение более 600 тыс. рублей и мошенничество на 750 млн. В январе 2020 года его отправили из Греции, где он 30 месяцев находился в тюрьме без судебного приговора, во Францию. Там его оправдали по 19 обвинениям, в том числе в использовании вредоносного ПО для кибератак. Однако в декабре 2020 года исправительный суд Парижа приговорил россиянина к пяти годам за отмывание денег. 4 августа 2022-го Винника экстрадировали в США. Сейчас он ожидает судебного решения в тюрьме «Санта-Рита», штат Калифорния. Владислав Клюшин — владелец компании «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». На сайте организации отмечается, что ее используют в администрации президента России, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Суть сервиса состоит в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия. В марте 2021 года во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт Клюшина арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона. США обвиняют его в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

«У нас наблюдается значительное снижение числа выданных виз»

— Сколько американцев запросило визы в Россию в этом году? Меньше ли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

— В этом году у нас наблюдается значительное снижение числа выданных виз. Пока нам рано подводить итоги за весь 2023 год и называть точные цифры. Но если сравнивать количество выданных разрешений на въезд за январь–июль прошлого года, то оно упало почти в три раза. На мой взгляд, это неудивительно при том шквале антироссийской пропаганды в большинстве американских СМИ. Мы сталкиваемся с этим ежедневно.

— Сложнее ли стало получать визы в Россию гражданам США?

— Консульские учреждения России в Соединенных Штатах продолжают нормальную работу по визовым обращениям американских граждан. На практике, как мы видим, именно россиянам гораздо сложнее, причем уже на протяжении нескольких лет, получить американскую визу. Посольство США в Москве приостановило работу по оформлению большинства видов въездных документов, ссылаясь на нехватку персонала.

Кроме того, американцы не собираются возобновлять функционирование генеральных консульств во Владивостоке и Екатеринбурге. В итоге наши сограждане вынуждены вылетать в соседние государства (Казахстан, Армению, страны Европы) и с гораздо большими затратами получать разрешение на въезд в Америку.