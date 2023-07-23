Электросамокатчик на огромной скорости сбил беременную женщину в Сочи

Электросамокатчик на огромной скорости сбил беременную женщину на пешеходном переходе в Сочи. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 18 июля.

На представленных кадрах видно, что управлявший самокатом молодой человек едет вместе с пассажиром. Группа пешеходов, стоявшая на светофоре, начинает движение по проезжей части. В этот момент электросамокатчики на высокой скорости влетают в толпу. Несколько человек успели среагировать и увернуться от нарушителей, которые затем сбили беременную женщину.

«В УВД по городу Сочи поступило сообщение из медучреждения об оказании помощи женщине, которую сбил водитель средства индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Информации о состоянии здоровья женщины и ее ребенка, а также о привлечении к ответственности нарушителей нет.

Правоохранительные органы на данный момент проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ране, 21 июля, сообщалось, что девушка на электросамокате погибла в ДТП в Сочи. Инцидент произошел на улице Конституции. По предварительным данным, в момент происшествия девушка пересекала дорогу в неположенном месте, в результате чего водитель Skoda наехал на нее.