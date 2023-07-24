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За 5 лет средняя площадь новостроек в Москве сократилась на 20%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В массовом сегменте новостроек в Москве за последние пять лет средняя площадь квартир сократилась на 20%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Это позволяет минимизировать бюджет при сохранении качественных параметров жилья. За последний год средняя стоимость лотов осталась практически на прежнем уровне. Так, за год средняя цена двухкомнатной квартиры евроформата не изменилась и составила 11,8 млн рублей, средняя стоимость трехкомнатной квартиры евроформата увеличилась лишь на 0,6% до 17 млн рублей», — рассказала руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

При этом немного подешевели студии, у которых средняя цена лота снизилась с 8,2 млн рублей до 7,7 млн рублей (–5,6%), добавила она.

За последний год, по информации экспертов, средняя площадь экспозиции уменьшилась на 1,5% и составила 46,8 кв. м.

Совокупный объем предложения квартир комфорт-класса на первичном рынке жилья в старых границах Москвы составляет 1,1 млн кв. м (+23% за год) и 24,1 тыс. лотов (+24,9% за год), добавили аналитики.

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Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Ранее, 15 июля, эксперты Regions Development рассказали «Известям», что предложение однокомнатных квартир на рынке новостроек Москвы смещается в пользу небольших вариантов. Число однушек с площадью больше средней сократилось на 75%.

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