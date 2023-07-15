В Москве исчезают однокомнатные квартиры большой площади

Предложение однокомнатных квартир на рынке новостроек Москвы смещается в пользу небольших вариантов. Число однушек с площадью больше средней сократилось на 75%, рассказали «Известям» эксперты Regions Development.

Заметнее всего дефицит больших однушек в премиальных новостройках. Так, в 2018 году на долю однокомнатных квартир площадью более 55 кв. м в ЖК этого сегмента приходилось 52% предложения, а в 2023 году их доля упала до 14%.

По данным экспертов, в новостройках бизнес-класса доля просторных однокомнатных квартир площадью от 50 кв. м снизилась за пять лет с 26% до 10.

В массовых новостройках в 2018 году среди всех однокомнатных квартир в продаже помещения больше 45 кв. м составляли 13%, а в 2023 году — только 4%.

Наименее заметное сокращение зафиксировано в элитных новостройках, где однокомнатные квартиры площадью больше 60 кв. м образуют сейчас 61% от общего числа однушек в продаже против 68% в 2018 году.

«Количество запросов от покупателей на большие однокомнатные квартиры велико, такой формат многим нравится, — комментирует Лиля Арцибашева, коммерческий директор Regions Development. — Современная архитектура ЖК предполагает свободную планировку и часто большое число окон (или вовсе панорамное остекление). Это позволяет покупателям больших однокомнатных квартир распланировать жилье максимально адаптивно для собственных потребностей: предусмотреть гардероб, кладовую, обеденную и кухонную зоны или небольшую гостиную. С сокращением вариантов просторных однокомнатных квартир покупателям приходится либо приобретать квартиру большей площади, что не всегда соответствует бюджетным возможностям или планам на жизнь покупателя, либо соглашаться на менее комфортные компактные однушки или вовсе студии».