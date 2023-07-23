Реклама
Прямой эфир
Спорт
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA
Происшествия
Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир в шведском Бостаде
Армия
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Общество
Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в доме в Подмосковье
Мир
Просивший об участии в саммите БРИКС Макрон не получил приглашение
Мир
ЦИК пригласила представителей от Камбоджи наблюдать за выборами в РФ в 2024 году
Общество
Томские волонтеры передали гуманитарную помощь в школу в ЛНР
Общество
Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте

Датский велогонщик Вингегор второй раз подряд выиграл «Тур де Франс»

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Датский велогонщик Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma стал победителем многодневной шоссейной гонки «Тур де Франс».

Гонка протяженностью 115,5 км проходила на территории Испании и Франции. Ее заключительный этап состоялся 23 июля на Елисейских Полях в Париже.

Вингегор занял лидирующую позицию после шестого этапа из 21. С тех пор он не сбавлял темпа и прошел гонку за 82 часа 5 минут 42 секунды.

Второе и третье места заняли гонщики UAE Team Emirates — словенец Тадей Погачар (отставание 7 минут 29 секунд) и британец Адам Йейтс (+10,59).

Спортивные выходные с «Известиями»
Старт сезона в РПЛ, теннисные турниры в Европе, бой Шлеменко и другие события

В июле прошлого года Вингегор также победил в «Тур де Франс». Тогда его результат составил 79 часов 33 минуты 20 секунд.

«Тур де Франс» — самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая во Франции с 1903 года. Неофициальное название — «Большая петля».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023