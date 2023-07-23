Датский велогонщик Вингегор второй раз подряд выиграл «Тур де Франс»

Датский велогонщик Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma стал победителем многодневной шоссейной гонки «Тур де Франс».



Гонка протяженностью 115,5 км проходила на территории Испании и Франции. Ее заключительный этап состоялся 23 июля на Елисейских Полях в Париже.



Вингегор занял лидирующую позицию после шестого этапа из 21. С тех пор он не сбавлял темпа и прошел гонку за 82 часа 5 минут 42 секунды.



Второе и третье места заняли гонщики UAE Team Emirates — словенец Тадей Погачар (отставание 7 минут 29 секунд) и британец Адам Йейтс (+10,59).

В июле прошлого года Вингегор также победил в «Тур де Франс». Тогда его результат составил 79 часов 33 минуты 20 секунд.



«Тур де Франс» — самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая во Франции с 1903 года. Неофициальное название — «Большая петля».